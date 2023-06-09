В Белгородской области загорелась многоэтажка после "прилета", — СМИ

Пожар в многоэтажке под Белгородом. Фото: росСМИ

Россияне заявили об обстреле Белгородской области сегодня ночью, 9 июня. В результате "прилета" произошел пожар в многоэтажке.

Об этом сообщает SHOT.

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Обстрел Белгородской области

Вчера вечером, 8 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о работе ПВО. По его словам, в районе Белгорода сбили две цели.

Российские СМИ пишут, что "атака" продолжалась и ночью. В городе Шебекино загорелась многоэтажка.

"В результате обстрелов в поселке Разумное повреждения получили многоквартирный жилой дом и несколько частных зданий, утром там начнется поквартирный обход. В Шебекино после "прилета" загорелась пятиэтажка", — говорится в сообщении.

В результате "прилета" пострадали три человека.

Пожар в многоэтажке Шебекино. Фото: t.me/shot_shot

Пожар в многоэтажке Шебекино. Фото: t.me/shot_shot

Напомним, 7 июня в Белгородской области в Шебекино вспыхнул масштабный пожар. Горел местный лакокрасочный завод.

Также мы писали, что недавно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле населенных пунктов Шебекинского городского округа. Он традиционно обвинил бойцов ВСУ. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Добавим, 2 июня городские власти Белгородской области заявили об обстрелах города Шебекино. Отмечается, что произошло попадание в жилые дома.