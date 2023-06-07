У Шебекіно спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі

Пожежа на хімічному заводі у Шебекіно. Фото: росЗМІ

У Бєлгородській області в Шебекіно спалахнула масштабна пожежа. Горить місцевий лакофарбовий завод.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Деталі пожежі

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, вогонь настільки сильний, що поширився на колишній хімічний завод "Фарби Білогір'я", який розташований на кордоні з Україною.

Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що Шебекіно обстріляли з "Градів". За попередніми даними, постраждалих немає. Деякі снаряди ніби то потрапили на територію промислової зони, решта — у різні частини міста.

Повідомлення Гладкова. Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що у боротьбі за свободу Росії волонтери з групи "Легіон Свобода Росії" заявили про нещодавнє вдале знищення кількох одиниць військової техніки ворожих сил у районі Шебекіно Бєлгородської області.