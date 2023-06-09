У Бєлгородській області загорілася багатоповерхівка після "прильоту", — ЗМІ

Пожежа у багатоповерхівці під Бєлгородом. Фото: росЗМІ

Росіяни заявили про обстріл Бєлгородської області сьогодні вночі, 9 червня. Внаслідок "прильоту" сталася пожежа в багатоповерхівці.

Про це повідомляє SHOT.

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Обстріл Бєлгородської області

Вчора ввечері, 8 червня, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про роботу ППО. За його словами, у районі Бєлгорода збили дві цілі.

Російські ЗМІ пишуть, що "атака" продовжувалася й вночі. У місті Шебекіно загорілася багатоповерхівка.

"Внаслідок обстрілів у селищі Розумне ушкодження отримали багатоквартирний житловий будинок та кілька приватних будівель, зранку там розпочнеться поквартирний обхід. У Шебекіно після "прильоту" загорілася п'ятиповерхівка", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок "прильоту" постраждали три людини.

Пожежа у багатоповерхівці в Шебекіно. Фото: t.me/shot_shot

Пожежа у багатоповерхівці в Шебекіно. Фото: t.me/shot_shot

Нагадаємо, 7 червня у Бєлгородській області в Шебекіно спалахнула масштабна пожежа. Горів місцевий лакофарбовий завод.

Також ми писали, що нещодавно губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл населених пунктів Шебекінського міського округу. Він традиційно звинуватив бійців ЗСУ. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

Додамо, 2 червня, міська влада Бєлгородської області заявила про обстріли міста Шебекіно. Зазначається, що відбулось попадання у житлові будинки.