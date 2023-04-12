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В Белгородской области заявили об обстреле свинокомплекса: что известно

12 апреля 2023 13:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Белгородской области заявили об обстреле свинокомплекса: что известно
Въезд в Белгородскую область. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Белгородской области заявили об очередном обстреле. Россияне рассказали, что украинский беспилотник якобы атаковал свинокомплекс в 3 км от границы. После этого заявили, что предприятие было обстреляно.

Об этом сообщает росСМИ.

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В России утверждают, что 179 свиней погибли, а еще 150 — ранены.

"Сначала около девяти утра на территорию предприятия залетел дрон-камикадзе, который во время детонации повредил камеры видеонаблюдения на водонапорной башне свинокомплекса. Днем по корпусам выпустили пять мин", — пишут пропагандисты.

Разрушения есть в трех корпусах, поврежден газопровод. 

Сегодня сотрудники разгребают завалы и пытаются спасти животных.

Свиньи, которые находились под "атакой"
Свиньи, которые находились под "атакой". Фото: росСМИ
"Атакованное" предприятие
"Атакованное" предприятие в Белгородской области. Фото: росСМИ
"Атакованное" предприятие
"Атакованное" предприятие в Белгородской области. Фото: росСМИ

Напомним, вчера, 11 апреля, российские Telegram-каналы заявили, что "беспилотник с бомбой" атаковал аэропорт Белгорода. Аэродром пока закрыли.

Также мы писали, что раньше в Белгородской области начали распространяться памятки эвакуации, которые размещены для жителей многих местных сел. В достопримечательностях подробно изложен порядок действий в случае необходимости эвакуации на сборный пункт.

Добавим, 9 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа. Он традиционно обвинил ВСУ.

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