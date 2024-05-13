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В Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине

13 мая 2024 22:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
США предоставит новый пакет помощи Украине в мае
Советник президента США Джейк Салливан. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Советник президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал выделение нового пакета помощи для Украины. По его словам, это произойдет в ближайшие дни.

Об этом Салливан заявил во время брифинга в понедельник, 13 мая.

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Новый пакет помощи от США

По его словам, президент России Владимир Путин полон решимости продолжать полномасштабную агрессивную войну в Украине. Поэтому в ближайшие дни США выделят Украине новый пакет помощи.

В то же время Салливан не уточнил, какое вооружение войдет в него. Однако он заверил, что США пытаются ускорить скорость поставок вооружений, поскольку из-за задержек "Украина оказалась в тупике".

Он добавил, что часть этой техники уже находится на поле боя, а часть появится на фронте на этой неделе.

"Поэтому я не хочу утверждать, что все оборудование стоимостью в миллиарды долларов находится на поле боя, но то, что вы увидите, — это постоянный поток неделя за неделей", — сказал он.

Напомним, правительства Испании и Германии планируют в ближайшее время передать Украине еще по одному пакету военной помощи. В них войдут, в частности, системы противовоздушной обороны и бронетехника.

А премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время пресс-конференции заявила, что датские истребители F-16 в ближайшее время появятся в небе Украины. По ее словам, на вооружение воздушных сил самолеты попадут в течение месяца.

США
оружие
военная помощь
военная техника
война в Украине

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