США предоставит новый пакет помощи Украине в мае

В Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине
Советник президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал выделение нового пакета помощи для Украины. По его словам, это произойдет в ближайшие дни.
Об этом Салливан заявил во время брифинга в понедельник, 13 мая.
Новый пакет помощи от США
По его словам, президент России Владимир Путин полон решимости продолжать полномасштабную агрессивную войну в Украине. Поэтому в ближайшие дни США выделят Украине новый пакет помощи.
В то же время Салливан не уточнил, какое вооружение войдет в него. Однако он заверил, что США пытаются ускорить скорость поставок вооружений, поскольку из-за задержек "Украина оказалась в тупике".
Он добавил, что часть этой техники уже находится на поле боя, а часть появится на фронте на этой неделе.
"Поэтому я не хочу утверждать, что все оборудование стоимостью в миллиарды долларов находится на поле боя, но то, что вы увидите, — это постоянный поток неделя за неделей", — сказал он.
Напомним, правительства Испании и Германии планируют в ближайшее время передать Украине еще по одному пакету военной помощи. В них войдут, в частности, системы противовоздушной обороны и бронетехника.
А премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен во время пресс-конференции заявила, что датские истребители F-16 в ближайшее время появятся в небе Украины. По ее словам, на вооружение воздушных сил самолеты попадут в течение месяца.
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