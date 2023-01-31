Белый дом поддержал предложение Байдена об отказе предоставить Украине самолеты F-16

Накануне президент США исключил возможность поставки этих самолетов

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби встал на защиту решения Джо Байдена по поводу отказа поставлять самолеты F-16 в Украину. В то же время он отметил помощь, которую США оказывают сейчас.

Об этом Джон Кирби заявил в комментарии CNN.

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В частности, представитель Белого дома рассказал о большой помощи, которая будет отправлена в Украину в ближайшие недели. Именно эти средства будут критически важны для боевых действий зимой весной.

По его мнению, решение о передаче Киеву танков Abrams не было принято слишком поздно даже на фоне сообщений о захвате россией территории на востоке Украины.

"Решение о танках — и это было не только решение США, но и немцев, а до этого британцев — на самом деле было сделано для помощи Украине опередить боевые действия, которые, как мы думаем, все увидят весной", — рассказал Кирби.

По его словам, это один из тех случаев, когда они пытаются спрогнозировать, какие средства смогут помочь Украине, когда погода улучшится и россияне попытаются перейти в наступление.

Как известно, накануне президент США Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину.

Напомним, ранее аналитики ISW рассказали, что кремль, вероятно, готовит новое большое наступление на Украину. Для этого россия закупает оружие и готовит до 200 тысяч резервистов.

Также ISW напоминает заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что не существует никаких признаков подготовки россии к мирным переговорам.

Все показатели, по словам Столтенберга, указывают как раз на противоположное — подготовку нового наступления.