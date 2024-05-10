В Белом доме объяснили дальнейшие действия россиян во время наступления на Харьковщину

Представитель Белого дома Джон Кирби. Фото: AP

Российские войска в пятницу, 10 мая, начали новое наступление на Харьковскую область, захватив четыре населенных пункта. Однако в Белом доме не ожидают от россиян серьезных продвижений.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет корреспондент Bloomberg Дженнифер Якобс в X.

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По словам Кирби, США ожидали наступления россиян на Харьковском направлении. Россия готовилась к нему в то время, как одобрение дополнительной помощи для Украины задерживалось в Конгрессе.

"Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", — отметил он.

По его мнению, в будущем российские силы увеличат интенсивность огня и перебросят дополнительные войска, "пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль границы".

Однако США уверены в украинских военных и "работают круглосуточно, чтобы обеспечить их оборудованием, инструментами и необходимым оружием".

Скриншот поста Якобс

Напомним, россияне начали новое наступление на Харьковскую область. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупанты смогли захватить четыре поселка на пограничных.

Как отметил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин, действия оккупантов на Харьковщине были спрогнозированы украинскими силами, поэтому ничего критического не происходит.