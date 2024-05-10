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В Белом доме объяснили дальнейшие действия россиян во время наступления на Харьковщину

10 мая 2024 23:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Белом доме объяснили дальнейшие действия россиян во время наступления на Харьковщину
Представитель Белого дома Джон Кирби. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в пятницу, 10 мая, начали новое наступление на Харьковскую область, захватив четыре населенных пункта. Однако в Белом доме не ожидают от россиян серьезных продвижений.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет корреспондент Bloomberg Дженнифер Якобс в X.

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По словам Кирби, США ожидали наступления россиян на Харьковском направлении. Россия готовилась к нему в то время, как одобрение дополнительной помощи для Украины задерживалось в Конгрессе.

"Россия, вполне возможно, совершит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", — отметил он.

По его мнению, в будущем российские силы увеличат интенсивность огня и перебросят дополнительные войска, "пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль границы".

Однако США уверены в украинских военных и "работают круглосуточно, чтобы обеспечить их оборудованием, инструментами и необходимым оружием".

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Скриншот поста Якобс

Напомним, россияне начали новое наступление на Харьковскую область. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупанты смогли захватить четыре поселка на пограничных.

Как отметил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин, действия оккупантов на Харьковщине были спрогнозированы украинскими силами, поэтому ничего критического не происходит.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский заявил, что на Харьковское направление отправят больше украинских сил.

А Генштаб ВСУ сообщил о наращивании войск врага вблизи Сумской области.

США
Харьковская область
оккупанты
Белый дом
Джон Кирби
война в Украине
фронт
наступление

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