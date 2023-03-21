В Белом доме сообщили хорошие новости о танках Abrams для Украины
США планируют ускорить процесс передачи Украине танков Abrams. Работа по этому поводу уже ведется.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, которого цитирует Bloomberg.
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Изменения сроков предоставления танков Abrams Украине
По словам Кирби, в США уже работают над тем, чтобы "доставить танки Abrams в Украину чуть быстрее, чем ожидалось раньше".
"Мы работаем над этим... Есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его", — заявил он.
Напомним, что еще в январе США объявили, что передадут Украине свои боевые танки Abrams M1. Речь идет о 31 единице.
Ранее сообщалось, что армии США может понадобиться более года, чтобы поставить танки M1 Abrams в Украину, а планы по срокам и тому, как именно они поступят в страну, еще разрабатываются.
Также в США рассказали, что могли бы ускорить поставки танков Abrams в Украину.
Фото: INTS KALNINS/REUTERS