Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Білому домі повідомили хороші новини щодо танків Abrams для України arrow

У Білому домі повідомили хороші новини щодо танків Abrams для України

21 березня 2023 15:39
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
США планують надати Україні 31 танк Abrams
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

США планують прискорити процес передачі Україні танків Abrams. Робота щодо цього вже ведеться. 

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі, якого цитує Bloomberg.

Читайте також:

Зміни щодо строків надання танків Abrams Україні

За словами Кірбі, в США вже працюють над тим, щоб "доставити танки Abrams в Україну трохи швидше, ніж очікувалося раніше".

"Ми працюємо над цим...Є деякі зміни, які можна внести в процес, щоб пришвидшити його", — заявив він.

Нагадаємо, що ще в січні США оголосили, що передадуть Україні свої бойові танки Abrams M1. Йдеться про 31 одиницю.

Раніше повідомлялося, що армії США може знадобитися понад рік, щоб поставити танки M1 Abrams в Україну, а плани щодо термінів і того, як саме вони надійдуть в країну, ще розробляють.

Також у США розповіли, що могло б пришвидшити постачання танків Abrams в Україну. 

Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:28 Велика Британія передасть Україні снаряди зі збідненим ураном

16:16 В Україні запровадили іспити для отримання громадянства: що важливо знати

16:15 Помер зірка фільмів про Гаррі Поттера та франшизи "Зоряні війни": йому були лише 56

Новина з відео

16:13 На Київщині священник дозволяв окупантам утримувати у заручниках людей у підвалі храму

16:13 Зеленський провів засідання Ставки: про що звітував Залужний

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:00 На Одещині різкий приріст захворюваності на грип і ГРВІ серед дітей

15:57 У Повітряних силах ЗСУ навели аргументи, чому Україні необхідні винищувачі F-16

Новина з відео

15:43 Alyosha та Влад Дарвін презентували альбом, реліз якого відкладали через війну

Новина з відео

15:37 "Форменный пед***ст": скабєєва розлютилась після жартів Галкіна

Ексклюзив

15:31Кредити для агросектору: на що можуть розраховувати аграрії під час посівної

Новина з відео

16:13 На Київщині священник дозволяв окупантам утримувати у заручниках людей у підвалі храму

Новина з відео

15:43 Alyosha та Влад Дарвін презентували альбом, реліз якого відкладали через війну

Новина з відео

15:37 "Форменный пед***ст": скабєєва розлютилась після жартів Галкіна

Новина з відео

15:16 Дружина Бєднякова зворушливо привітала його з днем народження та опублікувала архівні відео

Новина з відео

15:00 Військовим рф "натякнули", що з Криму необхідно виїжджати — Гуменюк

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:31 Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва

Новина з відео

13:03 Під ОВА плетуть сітки: одеські волонтери залишились без приміщення

Ексклюзив

12:29ЗСУ розпочинають деокупацію Криму: експерт пояснив потужну бавовну в Джанкої

Новина з відео

12:27Собака, яку переїхав Mercedes в Одесі, має знову лягти на операційний стіл: подробиці

Новина з відео

12:18 Співачка, яку захейтили у TikTOK за композицію "Гопак", прокоментувала скандал

Ексклюзив

12:29ЗСУ розпочинають деокупацію Криму: експерт пояснив потужну бавовну в Джанкої

Ексклюзив

09:00З Японії до деокупованого Іванкова передали 100 засобів реабілітації: фоторепортаж

Ексклюзив

07:40Конфіскація російських активів: Гетманцев пояснив, що належало рф і як це відбирає Україна

Новина з фото

06:40 Виконавцю ролі Сіріуса Блека у Гаррі Поттері — 65: ТОП-7 улюблених фільмів кінозірки

06:23Призначення субсидій на літо: чому частина пенсіонерів втратить допомогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

21:25 Проміняли спортивну кар'єру на шоу-бізнес: зірки з медалями на полиці

Новина з фото

20:16Мінна небезпека у Харківській області: за тиждень у регіоні травмувались п'ятеро людей

Ексклюзив

19:30Весняна Одеса: квітучий парк Перемоги через об'єктив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 Від зйомок у павільйоні до Білого дому: цікаві факти про серіал "Тед Лассо"

Ексклюзив

18:09Роковини анексії Криму: чому мовчали українські гармати

Актуальне по темі

None 21 Березень 16:28

Велика Британія передасть Україні снаряди зі збідненим ураном

None 21 Березень 16:16

В Україні запровадили іспити для отримання громадянства: що важливо знати

None 21 Березень 16:14

Помер зірка фільмів про Гаррі Поттера та франшизи "Зоряні війни": йому були лише 56

None 21 Березень 16:11

На Київщині священник дозволяв окупантам утримувати у заручниках людей у підвалі храму

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB