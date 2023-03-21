У Білому домі повідомили хороші новини щодо танків Abrams для України

США планують надати Україні 31 танк Abrams

США планують прискорити процес передачі Україні танків Abrams. Робота щодо цього вже ведеться.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі, якого цитує Bloomberg.

Зміни щодо строків надання танків Abrams Україні

За словами Кірбі, в США вже працюють над тим, щоб "доставити танки Abrams в Україну трохи швидше, ніж очікувалося раніше".

"Ми працюємо над цим...Є деякі зміни, які можна внести в процес, щоб пришвидшити його", — заявив він.

Нагадаємо, що ще в січні США оголосили, що передадуть Україні свої бойові танки Abrams M1. Йдеться про 31 одиницю.

Раніше повідомлялося, що армії США може знадобитися понад рік, щоб поставити танки M1 Abrams в Україну, а плани щодо термінів і того, як саме вони надійдуть в країну, ще розробляють.

Також у США розповіли, що могло б пришвидшити постачання танків Abrams в Україну.

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