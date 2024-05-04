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В Беларуси продолжаются военные учения с участием вагнеровцев, — ЦНС

4 мая 2024 19:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Беларуси продолжаются военные учения с участием вагнеровцев, — ЦНС
Боевики ПВК "Вагнер". Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Боевики расформированной террористической организации "Вагнер" продолжают приобщаться к обучению белорусской армии. Сейчас в Беларуси продолжаются тактические учения при присутствии "вагнеровцев".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Telegram в субботу, 4 мая.

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Так, военнослужащие 120 ОМБр, которые базируются в Минске, проходят тактические учения при присутствии российских "вагнеровцев".

Они ведут огонь из танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2, гранатометов АГС-17 и минометов 2Б11 с закрытых огневых позиций.

По программе учений личный состав ВС Беларуси выполняет задачи по занятию рубежа, поиску, блокированию и уничтожению условного противника. Для этого активно используются беспилотники.

"Вовлечение террористов в учения является частью интеграции белорусских государственных институтов в кремлевский аппарат, что является свидетельством мягкой оккупации когда-то суверенной страны", — подчеркнули в Сопротивлении.

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Скриншот поста ЦНС

Ранее ЦНС сообщало, что в Беларуси бойцы ППК "Вагнера" готовят бойцов для войны в Украине. Главной задачей вновь отрядов будет диверсионная работа на нашей территории.

Также мы писали, что руководство Беларуси обновило военную доктрину, в которой закрепило возможность оказания помощи союзникам. В частности, речь идет и об отправке военных.

Беларусь
военные учения
россияне
ЧВК Вагнера
война в Украине

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