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В Беларуси арестовали мать добровольца, который воюет на стороне Украины

16 августа 2023 09:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Беларуси арестовали мать добровольца, который воюет на стороне Украины
Мать добровольца Инна Калацкая. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Власти Беларуси арестовали мать Тихона Клюкача, бывшего политического заключенного и добровольца, поддерживающего Украину. Инна Калацкая, проживающая в Бресте, была обвинена в связях с экстремизмом, как сообщается в прогосударственном Telegram.

Об этом сообщает белорусская Радио Свобода.

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Сообщается, что в 2021 году Тихон Ключак был осужден на полтора года по обвинению в нарушении общественного порядка во время участия в протестах. На одном из акций протеста в Минске его напарница София Малашевич была замечена за созданием нецензурных граффити на военном оборудовании.

Также указывается, что, несмотря на первоначальное признание Тихоном всей вины, доказательства, представленные МВД, не подтвердили это. Поэтому обвинение в хулиганстве было снято.

Радио Свобода также отмечает, что это далеко не единичный случай преследования близких добровольцев из Беларуси, поддерживающих Украину. 

В прошлом году Сергей Франчук из Бобруйска, родственник одного из украинских командиров, был приговорен к трем годам тюрьмы. Позднее было добавлено еще шесть месяцев за оскорбление Лукашенко.

Напомним, что представитель Госдепа США по глобальному уголовному правосудию Бет ван Скаак выразила сомнение, что кто-то будет арестовывать российского диктатора Владимира Путина, пока он находится на посту президента РФ.

Также мы сообщали, что на оккупированной территории Украины российские военные используют оккупационный контроль для личного обогащения. В частности, они задерживают местных граждан, в основном бизнесменов и других обеспеченных жителей, под видом проведения контрразведывательных операций.

 

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