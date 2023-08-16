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У Білорусі заарештували матір добровольця, який воює на боці України

16 серпня 2023 09:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Білорусі заарештували матір добровольця, який воює на боці України
Матір добровольця Інна Калацька. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Влада Білорусі заарештувала матір Тихона Клюкача, колишнього політичного в'язня та добровольця, який підтримує Україну. Інна Калацька, яка проживає в Бресті, була звинувачена у зв'язках з екстремізмом, як повідомляється в продержавному Telegram.

Про це повідомляє білоруська Радіо Свобода.

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Повідомляється, що у 2021 році Тихона Ключака було засуджено на півтора року за звинуваченням у порушенні громадського порядку під час участі в протестах. На одній з акцій протесту в Мінську його напарниця Софія Малашевич була помічена за створенням нецензурних графіті на військовому обладнанні.

Також зазначається, що попри первісне визнання Тихоном всієї вини, докази, подані МВС, не підтвердили це. Тому звинувачення у хуліганстві було знято.

Радіо Свобода також зазначає, що це далеко не поодинокий випадок переслідування близьких добровольців із Білорусі, які підтримують Україну.

Торік Сергій Франчук із Бобруйска, родич одного з українських командирів, був засуджений до трьох років в'язниці. Пізніше було додано ще шість місяців за образу Лукашенка.

Нагадаємо, що представник Держдепу США з глобального кримінального правосуддя Бет ван Скаак висловила сумнів, що хтось заарештовуватиме російського диктатора Володимира Путіна, поки він перебуває на посаді президента РФ.

Також ми повідомляли, що на окупованій території України російські військові використовують окупаційний контроль для особистого збагачення. Зокрема, вони затримують місцевих громадян, переважно бізнесменів та інших забезпечених мешканців, під виглядом проведення контррозвідувальних операцій.

 

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