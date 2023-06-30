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У Білорусі збудували табір для восьми тисяч "вагнерівців"

30 червня 2023 22:29
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У Білорусі збудували табір для восьми тисяч "вагнерівців"
Супутникові знімки розміщення табору для "вагнерівців" у Білорусі. Фото: Planet Lab
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Білорусі збудували польовий табір на вісім тисяч осіб, де може розміщуватися ПВК "Вагнер". Інформації щодо військової техніки біля цих таборів немає.

Про це повідомив моніторинговий канал "Білоруський Гаюн", посилаючись на супутникові знімки за 30 червня, які оприлюднило BBC Verify.

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На оприлюднених супутникових знімках чітко видно, що будівництво польового табору завершено. На фото можна нарахувати приблизно 298 наметів, в яких в середньому може перебувати 30 людей. Відповідно табір обладнано на 8 940 людей. Проте зазначається, що не всі намети є житловими, певна частина з них — туалети, душові тощо.

"Таким чином, можна впевнено сказати, що табір розбитий приблизно для 8 000 осіб. Ці цифри збігаються з озвученими раніше", — зазначає моніторинговий канал.

Крім того, на знімку можна помітити також обладнані укріплення у північній частині колишньої ВЧ. При цьому будь-якої будівельної чи військової техніки на знімку не помічено.

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Польовий табір "вагнерівців" у Білорусі. Фото: "Схеми"

Нагадаємо, 26 червня з'явилась інформація, що у Білорусі, поблизу кордону з Україною, почали будувати табори для розміщення "вагнерівців". Перший табір на вісім тисяч людей зводять в Осиповичах Могильовської області. 

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