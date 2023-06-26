У Білорусі почали будувати табори для "вагнерівців"

Бійці ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ

У Білорусі, поблизу кордону з Україною, почали будувати табори для розміщення "вагнерівців". Перший табір на вісім тисяч людей зводять в Осиповичах Могильовської області.

Про це повідомляє російське видання "Верстка".

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Як відомо, у Могилівській області Білорусі вже ведеться будівництво військового табору для найманців ПВК "Вагнер". Таборів буде кілька, один із них розташується недалеко від міста Осиповичі, за 200 км від кордону з Україною.

Площа одного із таборів становитиме 24 тисячі квадратних метрів, він буде розрахований на вісім тисяч ліжок.

Нагадаємо, вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Пригожин записав з Ростова-на-Дону відео, у якому заявив, що "вагнерівці" захопили і тримають під контролем усі військові об’єкти у Ростові-на-Дону. Власник ПВК вимагає зустрічі із Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

У зв'язку з подіями у Ростові-на-Дону з терміновим зверненням виступив російський диктатор Володимир Путін.

Найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон 180 російських військовослужбовців. Інцидент стався у Воронезькій області Росії.

Згодом Євген Пригожин заявив, що повертає своїх найманців назад, бо він не хоче проливати російську кров.

Російські ЗМІ повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну та поінформував його про переговори з Євгеном Пригожиним, що спричинило відступ "вагнерівців". За це Путін подякував йому "за роботу".