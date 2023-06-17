В большинстве областей объявлена воздушная тревога: угроза ракетного обстрела

Летящая ракета. Фото: Google

Ночью, 17 июня, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта Украины начала "краснеть" с 4 утра. Украинцев предупреждают о возможности ракетных обстрелов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 17 июня

В нескольких регионах Украины 17 июня была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 4:04 воздушные тревоги объявлены:

Запорожский,

Черкасской,

Днепропетровской,

Полтавской,

Кировоградской,

Николаевской,

Харьковской,

в Сумской областях.

Воздушные силы ВСУ заявляют, что есть угроза баллистического вооружения.

04:12:

Сообщается, что слышно взрывы в Запорожье. Официального подтверждения пока нет.

Напомним, теперь Воздушные силы будут извещать об угрозе российских ракетных атак, а также атак дронами. Всю информацию они будут публиковать в своем официальном Telegram-канале.

Также Игнат рассказал, откуда телеграмм-каналы знают о направлениях движения враждебных целей. Он заявил, что данные об обстановке в небе во время воздушных тревог владельцы телеграмм-каналов берут из анонимных источников. Таким образом, они отслеживают направления движения ракет и шахедов.

Также мы писали, что в Киевской области из-за ракетного удара российских оккупантов 16 июня повреждены дома. В результате произошел пожар, также известно о пострадавших.