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В большинстве областей объявлена воздушная тревога: угроза ракетного обстрела

17 июня 2023 04:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В большинстве областей объявлена воздушная тревога: угроза ракетного обстрела
Летящая ракета. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 17 июня, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта Украины начала "краснеть" с 4 утра. Украинцев предупреждают о возможности ракетных обстрелов.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 17 июня

В нескольких регионах Украины 17 июня была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 4:04 воздушные тревоги объявлены:

  • Запорожский,
  • Черкасской,
  • Днепропетровской,
  • Полтавской,
  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Харьковской,
  • в Сумской областях.

Воздушные силы ВСУ заявляют, что есть угроза баллистического вооружения.

04:12:

Сообщается, что слышно взрывы в Запорожье. Официального подтверждения пока нет.

Напомним, теперь Воздушные силы будут извещать об угрозе российских ракетных атак, а также атак дронами. Всю информацию они будут публиковать в своем официальном Telegram-канале.

Также Игнат рассказал, откуда телеграмм-каналы знают о направлениях движения враждебных целей. Он заявил, что данные об обстановке в небе во время воздушных тревог владельцы телеграмм-каналов берут из анонимных источников. Таким образом, они отслеживают направления движения ракет и шахедов.

Также мы писали, что в Киевской области из-за ракетного удара российских оккупантов 16 июня повреждены дома. В результате произошел пожар, также известно о пострадавших.

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