У більшості областей оголошено повітряну тривогу: загроза ракетного обстрілу

Ракета, що летить. Фото: Google

Вночі, 17 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Мапа України почала "червоніти" з 4 ранку. Українців попереджають про можливість ракетного обстрілу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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У декількох регіонах України 17 червня оголосили повітряну тривогу.

Станом на 4:04: повітряні тривоги оголошені:

Запорізькій,

Черкаській,

Дніпропетровській,

Полтавській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Харківській,

Сумській областях.

Повітряні сили ЗСУ заявляють, що є загроза балістичнго озброєння.

04:12:

Повідомляється, що лунають вибухи у Запоріжжі. Офіційного підтвердження поки немає.

04:39:

Почали оголошувати про відбої повітряної тривоги в областях.

Нагадаємо, відтепер Повітряні сили сповіщатимуть про загрозу російських ракетних атак, а також атак дронами. Усю інформацію вони публікуватимуть у своєму офіційному Telegram-каналі.

Також Ігнат розповів, звідки телеграм-канали знають про напрямки руху ворожих цілей. Він заявив, що дані про обстановку в небі під час повітряних тривог власники телеграм-каналів беруть із анонімних джерел. Таким чином вони відстежують напрямки руху ракет та шахедів.

Також ми писали, що на Київщині через ракетний удар російських окупантів 16 червня пошкоджено будинки. Внаслідок цього сталася пожежа, також відомо про постраждалих.