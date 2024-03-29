В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза

Бомбардировщик Ту-22м3. Иллюстративное фото: росСМИ

В большинстве областей Украины в пятницу, 29 марта, была объявлена воздушная тревога. Граждан предупреждают об угрозе применения ракет из самолетов стратегической авиации РФ.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Воздушная тревога 29 марта

По данным Воздушных сил, российский самолет стратегической авиации Ту-22м3 совершил взлет в акватории Черного моря. В результате существует угроза пусков ракет Х-22 по ряду украинских областей.

Скриншот поста Воздушных сил

Как отмечает мониторинговый канал monitor, российские самолеты идут на пусковые рубежи возле Крыма.

"Угроза для Южных областей. Пожалуйста, пройдите в укрытие", — говорится в сообщении.

Скриншот поста monitor

По состоянию на 17:40 воздушную тревогу объявили в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму.

Скриншот карты воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, российские захватчики ночью атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в небе над Херсонской областью были уничтожены пять вражеских "шахедов".

Также мы писали, что военные самолеты оккупантов уронили две авиационные бомбы на российские территории. Пострадали населённые пункты в Белгородской области.