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Олещук показав кадри знищення шахедів під час нічної атаки України

29 березня 2024 16:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Олещук показав кадри знищення шахедів під час нічної атаки України
Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото: glavred.net
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в ніч проти п'ятниці, 29 березня, атакували Україну дронами-камікадзе. Зокрема, у небі над Херсонською областю було знищено п’ять ворожих "шахедів".

Відео роботи сил ППО оприлюднив командувач Повітряних сил Микола Олещук в Telegram у п'ятницю.

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На кадрах видно, як у приладі нічного бачення українських захисників летіли кілька російських безпілотників. Воїни сил ППО відкрили по них вогонь з кулеметів, однак збити не вдавалося.

Тому військові запустили ракету по ворожих цілях та змогли їх знищити. 

Так, цієї ночі воїни Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряних сил ліквідували у українському небі п’ять російських БпЛА "шахед".

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Скриншот допису Олещука

Нагадаємо, українські прикордонники знищили ворожу гаубицю "Д-30" на Південному напрямку. Оборонці виявили ворожу техніку під час розвідки на місцевості.

Також ми писали, що прикордонники разом з бійцями 23 окремої бригади НГУ "Хортиця" знищили черговий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М". 

безпілотники
окупанти
ППО
війна в Україні

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