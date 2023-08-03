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В бригаде "Азов" показали впечатляющее видео уничтожение российской техники и оккупантов

3 августа 2023 20:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В бригаде "Азов" показали впечатляющее видео уничтожение российской техники и оккупантов
Работа бойцов "Азов". Фото: скриншот из видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Воины бригады НГУ "Азов" уничтожили российский ДОТ вместе с окопным РЭБом. Также был нанесен удар по живой силе врага.

Об этом пресс-служба бригады сообщила в своем телеграмм-канале.

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"Расчет 82-мм миномета отработал по позициям оккупантов. Результат: уничтожены вражеский ДОТ с окопным РЭБом, а также живая сила противника", — отметили в сообщении.

Возвращение командиров

Ранее командующий Национальной гвардией Украины полковник Александр Пивненко заявил, что командир полка "Азов" Денис "Редис" Прокопенко и другие офицеры из "Азовстали" могут вернуться на войну в течении месяца.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о переговорах с президентом Турции Реджеп Таипом Эрдоганом о возвращении "азовцев" в Украину. По его словам, никаких дополнительных условий со стороны Турции не выдвигалось.

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