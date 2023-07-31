Вони готуються: командири з "Азовсталі" повернуться на війну

Командир "Азову" на шикуванні військових. Фото: t.me/azov_media

Командир полку "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко та інші офіцери з "Азовсталі" можуть повернутися на війну протягом місяця.

Про це заявив командувач Національної гвардії України полковник Олександр Півненко.

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"Вони (командири з "Азовсталі" -- Ред.) обороняли Маріуполь. Були в них і задачі не в складі бригади, а в складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші", -- наголосив Півненко.

Військовий зазначив, що "Редіс" і його побратими можуть повернутися на війну протягом місяця. Наразі більш точних термінів назвати не можна.

Звільнені командири з "Азовсталі"

8 липня цього року визволені з російського полону командири полку "Азов" і морської піхоти повернулися до України після багатомісячного перебування у Стамбулі. Їх розміщення на території столиці Туреччини до кінця війни було обов'язковою вимогою російської сторони.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він вирішив повернути захисників "Азовсталі" через особисте прохання Президента України Володимира Зеленського.

Раніше ми також розповідали, чи мають повертатися на військову службу бійці ЗСУ, які повернулися з полону.