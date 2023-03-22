В британской разведке объяснили, почему интенсивность российских атак в Бахмуте снижается
В британской разведке считают, что российское наступление на Бахмут постепенно слабеет. Главная причина в перекидывании части подразделений на другие направления.
Об этом говорится в ежедневном отчете ведомства в Twitter.
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В британском ведомстве фиксируют, что в последнее время наступление россии на Бахмутском направлении начало ослабевать. Министерство обороны Великобритании считает, что это может быть связано с передислокацией российских сил в другие сектора.
"Украинские войска начали локальную контратаку к западу от города Бахмут в Донецкой области, что, вероятно, ослабит находящуюся под угрозой давление на трассу Н-32 (маршрут поставки). Вокруг центра города продолжаются бои", — говорится в сообщении.
Однако в ведомстве считают, что украинская оборона остается под угрозой из-за оцепления с севера и юга.
"Существует реалистичная вероятность того, что российское нападение на город теряет тот ограниченный импульс, который он получил, отчасти из-за того, что некоторые подразделения российского языка были передислоцированы в другие сектора", — добавляют в разведке.
Напомним, ранее в Институте изучения войны писали, что наступление россиян на Бахмут близится к кульминации.