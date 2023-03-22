У британській розвідці пояснили, чому інтенсивність російських атак у Бахмуті знижується

Бахмут залишається епіцентром бойових дій

У британській розвідці вважають, що російський наступ на Бахмут поступово слабшає. Головна причина у перекиданні частини підрозділів на інші напрямки.

Про це йдеться у щоденному звіті відомства у Twitter.

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У британському відомстві фіксують, що останнім часом наступ росії на Бахмутському напрямку почав слабшати. Міністерство оборони Британії вважає, що це може бути пов'язано з передислокацією російських сил в інші сектори.

"Українські війська розпочали локальну контратаку на захід від міста Бахмут у Донецькій області, що, ймовірно, послабить тиск на трасу Н-32 (маршрут постачання), яка перебуває під загрозою. Навколо центру міста тривають бої", — йдеться у повідомленні.

Однак у відомстві вважають, що українська оборона залишається під загрозою через оточення з півночі та півдня.

"Існує реалістична ймовірність того, що російський напад на місто втрачає той обмежений імпульс, який він отримав, частково через те, що деякі підрозділи російського мо було передислоковано в інші сектори", — додають у розвідці.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни писали, що наступ росіян на Бахмут наближається до кульмінації.