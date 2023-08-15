В британской разведке объяснили, почему Кадыров "рекламирует" свои войска

Лидер Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров "усиленно рекламирует" важность своих подразделений в войне РФ против Украины для того, чтобы его репутация как лояльного к российскому диктатору была на высшем уровне. Недавно он отметил работу одного из чеченских батальонов на Запорожском направлении.

Об этом пишет Министерство обороны Великобритании.

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"Отличие" Кадырова

"10 августа в заметке в интернете лидер Чечни Рамзан Кадыров отметил усилия чеченского батальона "Восток-Ахмат" вблизи Орехова в Запорожской области. В своих комментариях Кадыров подчеркнул постоянную роль одного из главных чеченских подразделений в этом ключевом районе. "Восток" официально переходит к командованию 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, которая действовала в районе села Работино", — отмечают в разведке.

Улучшение репутации

По информации минобороны Британии, силы Чечни есть относительно небольшим, но заметным рычагом российской армии в Украине.

"Вероятно, Кадыров усиленно рекламирует роль своих подразделений, отчасти для того, чтобы улучшить свою репутацию как лояльного Путину", — объяснили в сообщении.

Сводка британской разведки

Напомним, ранее глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев заявил, что преемники Путина планировали войну против Чечни, чтобы свергнуть правительство Кадырова и его сторонников. Вторжение в Украину провалило эти планы.