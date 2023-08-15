У британській розвідці пояснили, чому Кадиров "рекламує" свої війська

Лідер Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Глава Чечні Рамзан Кадиров "посилено рекламує" важливість своїх підрозділів у війні РФ проти України для того, аби його репутація як лояльного до російського диктатора була на вищому рівні. Нещодавно від відзначив роботу одного із чеченських батальйонів на Запорізькому напрямку.

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії.

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"Відзнака" Кадирова

"10 серпня у дописі в інтернеті лідер Чечні Рамзан Кадиров відзначив зусилля чеченського батальйону "Восток-Ахмат" поблизу Оріхова у Запорізькій області. У своїх коментарях Кадиров підкреслив постійну роль одного з головних чеченських підрозділів у цьому ключовому районі. "Восток" офіційно переходить до командування 42-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу, яка діяла в районі села Роботине", — зазначають у розвідці.

Покращення репутації

За інформацією міноборони Британії, сили Чечні є відносно невеликим, але помітним важелем російської армії в Україні.

"Ймовірно, Кадиров посилено рекламує роль своїх підрозділів, частково для того, щоб покращити свою репутацію як лояльного Путіну", — пояснили у повідомленні.

Зведення британської розвідки

Нагадаємо, раніше голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв заявив, що наступники Путіна планували війну проти Чечні, щоб повалити уряд Кадирова і його прибічників. Вторгнення в Україну провалило ці плани.