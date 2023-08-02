Третя війна в Чечні не почалася через вторгнення в Україну, — Закаєв

Голова уряду Чечнської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. Фото: All Over Press

Наступники Путіна планували війну проти Чечні, щоб повалити уряд Кадирова і його прибічників. Вторгнення в Україну провалило ці плани.

Ро це Закаєв заявив в ефірі Radio NV.

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"Я знаю абсолютно точно, що готувалася третя чеченська війна. І ті, хто прийшли б на зміну Путіну, його наступники, мали розв’язати цю війну під приводом війни з кадировцями і Кадировим. Так було заплановано", — заявив Закаєв.

Закаєв наголосив, що саме вторгнення Росії до України відтягнуло третю війну в Чечні.

"Війна в Україні скасувала, відклала це. Путін розраховував на коротку війну, перемогу, і надалі військові вже могли б узятися і за Чечню. Але що сталося, те сталося", — підкреслив голова уряду Ічкерії.

Нагадуємо, глава Чечні Рамзан Кадиров збирається перекинути бійців підрозділу "Ахмат" на бахмутський напрямок. Відповідну заяву він зробив у своєму Telegram-каналі.

Раніше ми повідомляли, що Рамзан Кадиров заявив, що в Росії треба запровадити воєнний стан. Відповідну заяву він зробив після атаки безпілотників на Москву.