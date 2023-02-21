В британской разведке объяснили, почему на войне погибает много мирных жителей

Российские оккупанты

Министерство обороны Великобритании заявило, что безразборное использование российской армии артиллерии и других систем огня привело к значительному ущербу медицинским и образовательным учреждениям, а также к высокому числу жертв среди мирного населения в Украине. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), на 13 февраля 2023 года было зафиксировано 18 955 жертв среди гражданского населения, в том числе 7 199 убитых и 11 756 раненых.

Об этом сообщает пресс-служба британской разведки.

Отчет разведки

В УВКПЧ считает, что реальные цифры могут быть намного выше. В январе 2023 года было зарегистрировано 697 жертв среди мирных жителей, а насилие продолжалось на протяжении 1200 км в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

По данным британской разведки, в январе 2023 года наблюдалась высокая интенсивность и увеличение ущерба медицинским и образовательным учреждениям.

Министерство обороны Великобритании полагает, что эти инциденты и высокое число жертв среди мирного населения в значительной степени связаны с безразборчивым использованием россией артиллерии и других систем огня по широким площадям.

"Продолжающиеся жертвы среди гражданского населения, вероятно, в значительной степени связаны с отсутствием дискриминации со стороны россии в использовании артиллерии и других систем зонального вооружения", — говорится в сообщении.

Напомним, что Украина и россия присутствуют на островах в дельте Днепра. Впрочем, здесь происходили столкновения и разведывательные операции. По сведениям британской разведки, российские силы почти наверняка использовали небольшие лодки, чтобы сохранить присутствие на ключевых островах. При этом Украина несколько раз успешно применяла дальнобойную артиллерию для нейтрализации российских аванпостов.