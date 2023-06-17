В британской разведке объяснили, почему Россия перекидает авиацию в Бердянск

Российский вертолет. Фото: twitter.com/BabakTaghvaee

Россия перебросила на аэродром временно оккупированного Бердянска более 20-ти дополнительных ударных вертолетов. Город находится около 100 км от линии фронта.

Об этом сообщили в Минобороны Британии.

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"С началом украинских контрнаступательных операций на юге Украины, Россия усилила свои ударные вертолетные силы в регионе. На снимках видно, что более 20 дополнительных российских вертолетов были переброшены в аэропорт Бердянска, что примерно в 100 км по линии фронта", — отметили в британском ведомстве.

РФ увеличивает количество своей авиации

Таким образом, они хотят сдержать наступление украинских военных. В Минобороны предполагают, что авиация, скорее всего, помогла России иметь большее преимущество на юге Украины, поскольку ударные вертолеты используют ракеты большей дальности против наземных целей.

Сводки от Минобороны Британии. Источник: Twitter ведомства

Смена украинской тактики

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии Новини.LIVE сообщил, что украинские Силы обороны после оказания им британских ракет с большой дистанцией поражения целей Storm snadow изменили тактику своих атак. Теперь они пытаются уничтожить военные запасы врага в оперативном тылу, что создает существенные вспомогательные условия для дальнейшей деоккупации Украины.

Напомним, ранее российские оккупационные войска водой из оросительных каналов затопили поля на юге Запорожской области. На этот шаг оккупанты пошли для того, чтобы помешать быстрому контрнаступлению ВСУ.