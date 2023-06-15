Як британські ракети допомагають нищити ворога

ЗСУ завдають артудару. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські Сили оборони після надання їм британських ракет з великою дистанцією ураження цілей Storm snadow змінили тактику своїх атак. Тепер вони намагаються знищити військові запаси ворога в оперативному тилу, чим створюють суттєві допоміжні умови для подальшої деокупації України.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Варто зазначити, що з моменту надання нам ракет Storm shadow ми змінили свою тактику в моменті завдання ударів по оперативних резервах противника", — сказав Снєгирьов.

Тобто, пояснив він, це ті ворожі резерви, які розташовані на відстані до ста кілометрів, які вони бережуть і які у них певною мірою є в обмеженій кількості.

Ці резерви, зазначив Снєгирьов, розміщені в декілька ешелонів.

"Однак дальність ураження британських ракет дозволяє досить ефективно нівелювати цю ситуацію", — запевнив військовий експерт.

Що відбувається на фронті

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Водночас упродовж минулого дня авіація сил оборони завдала 14 ударів по окупантах. Зокрема ЗСУ уразили 3 ЗРК противника.