У британській розвідці пояснили, чому Росія перекидає авіацію в Бердянськ

Російський гелікоптер. Фото: twitter.com/BabakTaghvaee

Росія перекинула на аеродром тимчасово окупованого Бердянська понад 20 додаткових ударних вертольотів. Місто знаходить близько за 100 км від лінії фронту.

Про це повідомили у Міноборони Британії.

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"З початком українських контрнаступальних операцій на півдні України, Росія посилила свої ударні вертолітні сили в регіоні. На знімках видно, що понад 20 додаткових російських гелікоптерів були перекинуті в аеропорт Бердянська, що приблизно за 100 км за лінією фронту", — зазначили у британському відомстві.

РФ збільшує кількість своєї авіації

Таким чином вони хочуть стримати наступ українських військових. У Міноборони припускають, що авіація, швидше за все, допомогла Росії мати більшу перевагу на півдні України, оскільки ударні вертольоти використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей.

Зведення від Міноборони Британії. Джерело: Twitter відомства

Зміна української тактики

Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов в коментарі Новини.LIVE повідомив, що українські Сили оборони після надання їм британських ракет з великою дистанцією ураження цілей Storm snadow змінили тактику своїх атак. Тепер вони намагаються знищити військові запаси ворога в оперативному тилу, чим створюють суттєві допоміжні умови для подальшої деокупації України.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська водою зі зрошувальних каналів затопили поля на півдні Запорізької області. На цей крок окупанти пішли для того, аби завадити швидкому контрнаступу ЗСУ.