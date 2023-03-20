В британской разведке сравнивают ситуацию в Авдеевке с обороной Бахмута

Оккупанты продолжают наступать на Авдеевском направлении

Британская разведка сравнивает оборону Бахмута с защитой Силами обороны Украины города Авдеевки. Оккупанты пытаются окружить украинских военных.

Об этом говорится в ежедневном осмотре ведомства.

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Британская разведка считает, что события в Авдеевке разворачиваются по Бахмутскому сценарию. Захватчики пытаются оцепить украинских военных в городе.

Так, за последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг города Авдеевка, севернее Донецка, удерживаемого Украиной.

"Российская операция в основном проводится первым армейским корпусом "донецкой народной республики", местным персоналом, хорошо знающим местность. Авдеевка была на линии фронта конфликта на Донбассе с 2014 года. Город теперь преимущественно разрушен", — говорится в сообщении.

Кроме того, разветвленный комплекс Авдеевского коксохимического завода, вероятно, рассматривается как ключевая оборонная территория, поскольку битва прогрессирует.

"Тактично ситуация похожа на ту, что в Бахмуте. Украинские войска продолжают организованную оборону, но их линии поставки находятся под все большей угрозой из-за российской операции по окружению", — добавляют в разведке.

Напомним, ранее аналитики ISW писали, что общее весеннее наступление армии россии на Бахмутском направлении, вероятно, приближается к кульминации.