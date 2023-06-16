В британской разведке прокомментировали ликвидацию генерал-майора РФ Горячева

Уничтожен в Украине Сергей Горячев. Фото: росСМИ

Российский генерал-майор Сергей Горячев стал первым подтвержденно убитым российским генералом в Украине с начала 2023 года. Такие успехи ВСУ – это продолжение войны, которая была в 2022 году.

Об этом заявили в британской разведке.

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В ведомстве отметили, что оккупант Горячев был начальником штаба 35-й общевойсковой армии (35 ОАА) и учитывая, что назначенный командир 35 CAA генерал-лейтенант Александр Санчик, как сообщается, восполняет пробел в высшем штабе, существует реалистичная возможность того, что Горячев был исполняющим обязанности командующего армией к моменту его смерти.

Отмечается, что Горячев стал первым подтвержденно убитым российским генералом в Украине с начала 2023 года.

"Это продолжает историю войны, которая была одновременно тяжелой и противоречивой для 35 CAA: в марте 2022 года элементы армии присутствовали во время резни мирных жителей в Буче, а в июне 2022 силы были в основном уничтожены под Изюмом", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня во время контрнаступления Вооруженных сил Украины в Донецкой области был ликвидирован генерал-майор российской армии Сергей Горячев. Он являлся начальником штаба 35-й общевойсковой армии РФ.

Начальник штаба Сергей Горячев был уничтожен в результате точного ракетного удара Вооруженных сил Украины.