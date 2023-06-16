У британській розвідці прокоментували ліквідацію генерал-майора РФ Горячева

Знищений в Україні Сергій Горячев. Фото: росЗМІ

Російський генерал-майор Сергій Горячев став першим підтверджено вбитим російським генералом в Україні з початку 2023 року. Такі успіхи ЗСУ — це продовження війни, яка була у 2022 році.

Про це заявили у британській розвідці.

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У відомстві зазначили, що окупант Горячев був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії (35 ОАА) і з огляду на те, що призначений командир 35 CAA генерал-лейтенант Олександр Санчик, як повідомляється, заповнює прогалину у вищому штабі, існує реалістична можливість того, що Горячев був виконувачем обов’язків командувача армією на момент його смерті.

Наголошується, що Горячов став першим підтверджено вбитим російським генералом в Україні з початку 2023 року.

"Це продовжує історію війни, яка була водночас важкою та суперечливою для 35-ї CAA: у березні 2022 року елементи армії були присутні під час різанини мирних жителів у Бучі, а в червні 2022 року сили були в основному знищені під Ізюмом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня під час контрнаступу Збройних сил України на Донеччині, був ліквідований генерал-майор російської армії Сергій Горячев. Він був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії РФ.

Начальник штабу Сергій Горячев був знищений в результаті влучного ракетного удару Збройних сил України.