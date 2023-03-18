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В британской разведке раскрыли секрет, каким образом россия затянет на войну студентов

18 марта 2023 12:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россия планирует повысить возраст призыва в армию
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские власти, вероятно, готовятся к более широкому призыву на военную службу для обеспечения своих потребностей. В частности, из-за повышения призывного возраста россия планирует добиться того, чтобы обучение в высших учебных заведениях не стало основанием для отвода от службы в армии.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании за 18 марта.

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Планы рф по изменению призывного возраста

В ведомстве отмечают, что 13 марта депутаты Госдумы рф внесли законопроект об изменении векового потолка для срочной службы в армии. Вероятно, теперь будут призывать мужчин в возрасте 21-30 лет вместо нынешних 18-27 лет. Закон, скорее всего, будет принят и вступит в силу в январе 2024 года.

Аналитики напоминают, что в россии еще со времен СССР дважды в год проводят циклы призыва на военную службу. Они отличаются от исключительной "долевой мобилизации" россиян, проведенной в сентябре 2022 года.

По информации разведки, россия продолжает официально запрещать призывникам участвовать в войне против Украины. Однако, по крайней мере, сотни людей, вероятно, прошли службу через административную путаницу или после принуждения к подписанию контрактов.

Студенты все же будут вынуждены уходить в армию

В Минобороны Британии считают, что власти россии решили сменить призывной возраст, чтобы как можно больше мужчин отслужили в армии. Многие мужчины в возрасте 18-21 года освобождены от военной службы из-за получения высшего образования.

"Власть, скорее всего, изменит возрастной ценз, чтобы увеличить численность войск за счет того, что студенты будут вынуждены служить", — отметили специалисты.

Кроме того, даже если россия продолжит воздерживаться от участия призывников в войне, дополнительные призывники уволят большую часть профессиональных солдат для участия в боевых действиях.

Напомним, как отметили ранее в ISW, законопроект Госдумы рф о повышении призывного возраста свидетельствует о том, что в будущем кремль не планирует проводить полную мобилизацию. Немедленное повышение, вероятно, преследует цель расширить призывной возраст, чтобы удовлетворить определенную часть непосредственных потребностей российских военных в живой силе в Украине, а затем уменьшить общие требования общества рф к призыву в последующие годы.

Также известно, что на фоне колоссальных потерь армии России кафиры решили объявить масштабную кампанию по набору контрактников. По данным росСМИ, кремль хочет привлечь 400 тысяч таких добровольцев.

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