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Влада рф хоче набрати до кінця року 400 тисяч контрактників, — ЗМІ

10 березня 2023 11:28
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У росії хочуть до кінця року набрати 400 тисяч контрактників, — ЗМІ
Інформаційна кампанія з набору контрактників стартує 1 квітня
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

На фоні колосальних втрат армії рф окупанти вирішили оголосити масштабну кампанію з набору контрактників. За даними росЗМІ, кремль хоче залучити 400 тисяч таких добровольців.

Про це пише The Moscow Times.

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Деталі

Як пишуть російські ЗМІ, старт такої інформаційної кампанії по залученню контрактників заплановано на 1 квітня. Відомо, що до кінця року по всій країні планується залучити до збройних сил близько 400 тисяч солдатів.

Відповідні вступні вже направлені до регіонів, а губернатори ведуть підготовчу роботу. За даними ЗМІ, контролювати таку кампанію буде експрезидент росії, а нині заступник голови ради безпеки рф Дмитро Медведєв.

Ще з 22 лютого він регулярно проводить тематичні наради за участю губернаторів та повпредів президента.

Зазначимо, що про необхідність зробити війська більш професійними та наростити кількість контрактників у грудні 2022 року заявляв і голова міноборони рф Сергій Шойгу.

Нагадаємо, раніше у Луганській ОВА повідомляли, що росіянам катастрофічно не вистачає солдат і вони відправляють на війну раніше поранених.

Так, аби отримати документи учасника бойових дій на окупованій Луганщині та якісь пільги, поранені загарбники мають знову з'являтися до військкоматів, однак там їх повторно забирають на фронт.

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