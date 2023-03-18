У британській розвідці розкрили секрет, яким чином росія затягне на війну студентів

Росія планує підвищити вік призову до війська

Російська влада, ймовірно, готується до ширшого призову на військову службу для забезпечення своїх потреб. Зокрема, через підвищення призовного віку росія планує добитися того, щоб навчання у вищих навчальних закладах не стало підставою для відводу від служби в армії.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії за 18 березня.

Плани рф щодо зміни призовного віку

У відомстві зазначають, що 13 березня депутати Держдуми рф внесли законопроєкт про зміну вікової стелі для строкової служби в армії. Ймовірно, тепер призиватимуть чоловіків віком 21-30 років замість нинішніх 18-27 років. Закон, швидше за все, буде ухвалений і набуде чинності у січні 2024 року.

Аналітики нагадують, що у росії ще з часів СРСР двічі на рік проводять цикли призову на військову службу. Вони відрізняються від виняткової "часткової мобілізації" росіян, проведеної у вересні 2022 року.

За інформацією розвідки, рф продовжує офіційно забороняти призовникам брати участь у війні проти України. Однак принаймні сотні людей, ймовірно, пройшли службу через адміністративну плутанину або після примусу до підписання контрактів.

Студенти все ж будуть змушені іти в армію

У Міноборони Британії вважають, що влада росії вирішила змінити призовний вік, щоб якнайбільше чоловіків відслужили в армії. Багато осіб чоловічої статі у віці 18-21 року звільнено від військової служби через здобуття вищої освіти.

"Влада, швидше за все, змінить віковий ценз, щоб збільшити чисельність військ за рахунок того, що студенти зрештою будуть змушені служити", — зазначили фахівці.

Крім того, навіть якщо росія продовжить утримуватися від участі призовників у війні, додаткові призовники звільнять більшу частину професійних солдатів для участі у бойових діях.

Нагадаємо, як зазначили раніше в ISW, законопроєкт Держдуми рф про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому кремль не планує проводити повну мобілізацію. Негайне підвищення, ймовірно, має на меті розширити призовний вік, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім зменшити загальні вимоги суспільства рф до призову в наступні роки.

Також відомо, що на тлі колосальних втрат армії рф окупанти вирішили оголосити масштабну кампанію з набору контрактників. За даними росЗМІ, кремль хоче залучити 400 тисяч таких добровольців.