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У британській розвідці розкрили секрет, яким чином росія затягне на війну студентів

18 березня 2023 12:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росія планує підвищити вік призову до війська
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російська влада, ймовірно, готується до ширшого призову на військову службу для забезпечення своїх потреб. Зокрема, через підвищення призовного віку росія планує добитися того, щоб навчання у вищих навчальних закладах не стало підставою для відводу від служби в армії. 

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії за 18 березня. 

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Плани рф щодо зміни призовного віку

У відомстві зазначають, що 13 березня депутати Держдуми рф внесли законопроєкт про зміну вікової стелі для строкової служби в армії. Ймовірно, тепер призиватимуть чоловіків віком 21-30 років замість нинішніх 18-27 років. Закон, швидше за все, буде ухвалений і набуде чинності у січні 2024 року.

Аналітики нагадують, що у росії ще з часів СРСР двічі на рік проводять цикли призову на військову службу. Вони відрізняються від виняткової "часткової мобілізації" росіян, проведеної у вересні 2022 року.

За інформацією розвідки, рф продовжує офіційно забороняти призовникам брати участь у війні проти України. Однак принаймні сотні людей, ймовірно, пройшли службу через адміністративну плутанину або після примусу до підписання контрактів.

Студенти все ж будуть змушені іти в армію

У Міноборони Британії вважають, що влада росії вирішила змінити призовний вік, щоб якнайбільше чоловіків відслужили в армії. Багато осіб чоловічої статі у віці 18-21 року звільнено від військової служби через здобуття вищої освіти.

"Влада, швидше за все, змінить віковий ценз, щоб збільшити чисельність військ за рахунок того, що студенти зрештою будуть змушені служити", — зазначили фахівці.

Крім того, навіть якщо росія продовжить утримуватися від участі призовників у війні, додаткові призовники звільнять більшу частину професійних солдатів для участі у бойових діях.

Нагадаємо, як зазначили раніше в ISW, законопроєкт Держдуми рф про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому кремль не планує проводити повну мобілізацію. Негайне підвищення, ймовірно, має на меті розширити призовний вік, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім зменшити загальні вимоги суспільства рф до призову в наступні роки.

Також відомо, що на тлі колосальних втрат армії рф окупанти вирішили оголосити масштабну кампанію з набору контрактників. За даними росЗМІ, кремль хоче залучити 400 тисяч таких добровольців.

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