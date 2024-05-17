В Британской разведке рассказали, что означает отставка Шойгу с должности министра обороны РФ

Сергей Шойгу. Фото: росСМИ

После отставки Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ британская разведка не ожидает значительных изменений в ходе войны в Украине со стороны России. Вместо Шойгу на должность министра обороны РФ назначен Андрей Белоусов, для обеспечения большей эффективности оборонных расходов и более тесной координации между оборонными отраслями и потребностями российских Вооруженных сил.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании за пятницу, 17 мая.

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Британская разведка считает, что назначение Белоусова может быть направлено на обеспечение большей эффективности расходов на оборону и более тесной координации между отраслями обороны и потребностями вооруженных сил России. Однако это окажется сложной задачей из-за высокого уровня коррупции в российском военном министерстве и вооруженных силах.

По данным разведки, арест по подозрению в коррупции нескольких чиновников, в том числе замминистра обороны и начальника штаба, свидетельствует о серьезных проблемах в военной сфере РФ. Тем не менее аналитики считают, что смена министра обороны не окажет немедленного влияния на ведение российской войны в Украине, поскольку глава Кремля Владимир Путин не планирует изменений в руководящих должностях в Генеральном штабе вооруженных сил России.

Ранее мы уже писали о том, кто такой Андрей Белоусов, который заменит Шойгу в должности главы Минобороны РФ, и чего ждать Украине от этого назначения на театре военных действий.

Напомним, что назначение на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова может свидетельствовать, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе Россия не планирует садиться за стол переговоров.