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У Британській розвідці розповіли, що означає відставка Шойгу з посади міністра оборони РФ

17 травня 2024 17:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Британській розвідці розповіли, що означає відставка Шойгу з посади Міністра оборони РФ
Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Після відставки Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ британська розвідка не очікує значних змін під час війни в Україні з боку Росії. Замість Шойгу на посаду міністра оборони РФ призначено Андрія Білоусова, для забезпечення більшої ефективності оборонних витрат і більш тісної координації між оборонними галузями та потребами російських Збройних сил.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії за п'ятницю, 17 травня.

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Британська розвідка вважає, що призначення Білоусова може бути спрямоване на забезпечення більшої ефективності видатків на оборону та більш тісної координації між галузями оборони та потребами збройних сил Росії. Однак це виявиться складним завданням через високий рівень корупції у російському військовому міністерстві та збройних силах.

За даними розвідки, арешт за підозрою в корупції кількох чиновників, зокрема заступника міністра оборони та начальника штабу, свідчить про серйозні проблеми у військовій сфері РФ. Проте аналітики вважають, що зміна міністра оборони не вплине на ведення російської війни в Україні, оскільки глава Кремля Володимир Путін не планує змін на керівних посадах у Генеральному штабі збройних сил Росії.

Раніше ми вже писали про те, хто такий Андрій Білоусов, який замінить Шойгу на посаді голови Міноборони РФ, і на що чекати Україні від цього призначення на театрі військових дій.

Нагадаємо, що призначення на посаду міністра оборони РФ Андрія Білоусова може свідчити, що принаймні у короткостроковій перспективі Росія не планує сідати за стіл переговорів.

Великобританія
розвідка
Сергій Шойгу
війна в Україні
Росія
Андрій Бєлоусов

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