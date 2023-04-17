В британской разведке рассказали, сколько времени понадобится, чтобы разминировать Украину

Курсанты Национальной академии сухопутных войск усовершенствуют свои практические навыки на полигоне. Фото: Wikimedia Commons

В Украине ежедневно сообщают о жертвах среди гражданского населения, связанных с заминированием территорий из-за боевых действий. С начала войны было зарегистрировано более 750 жертв мин среди гражданского населения.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

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С начала вторжения было зарегистрировано более 750 жертв мин среди мирного населения — каждая восьмая жертва — ребенок. Чтобы разминировать Украину, вероятно, понадобится минимум десятилетие.

Какие области пострадали больше всего

Из-за боевых действий на территории Украины из-за разминирования страдает гражданское население, среди которого немало детей.

Больше всего пострадали Херсонская и Харьковская области, ранее оккупированные Россией.

В британской разведке отмечают, что с приходом весны и увеличением числа людей, вовлеченных в сельскохозяйственную деятельность, риск минирования гражданских лиц возрастет.

Напомним, недавно в Херсонской области двое мужчин подорвались на взрывчатке. Один погиб, другой получил тяжелые травмы, врачи борются за его жизнь.

Это не редкие случаи, также недавно в Харьковской области во время работ в поле трактор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва 32-летний тракторист получил контузию.