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У британській розвідці розповіли, скільки часу знадобиться, аби розмінувати Україну

17 квітня 2023 09:58
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У британській розвідці розповіли, скільки часу знадобиться, аби розмінувати Україну
Курсанти Національної академії сухопутних військ вдосконалюють свої практичні навички на полігоні. Фото: Wikimedia Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні чи не щодня повідомляють про жертви серед цивільного населення, пов'язані із замінуванням територій через бойові дії. Від початку війни було зареєстровано понад 750 жертв мін серед цивільного населення.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Скільки часу знадобиться, аби розмінувати Україну

З початку вторгнення було зареєстровано понад 750 жертв мін серед мирного населення — кожна восьма жертва — дитина. Щоб розмінувати Україну, ймовірно, знадобиться щонайменше десятиліття.

Які області постраждали найбільше

Через бойові дії на території України через розмінування страждає цивільне населення, серед якого чимало дітей.

Найбільше постраждали Херсонська та Харківська області, раніше окуповані Росією.

У британській розвідці зазначають, що з приходом весни та збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарської діяльності, ризик мінування цивільних осіб зросте.

Нагадаємо, нещодавно у Херсонській області двоє чоловіків підірвалися на вибухівці. Один загинув, інший дістав тяжкі травми, лікарі борються за його життя.

Це не поодинокі випадки, також нещодавно у Харківській області під час робіт у полі трактор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху 32-річний тракторист отримав контузію.

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