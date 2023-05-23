В британской разведке заявили о партизанах в Белгородской области

Бойцы легиона "Свобода России". Фото: Facebook/Легион "Свобода России"

Британская разведка опубликовала данные по взрывам в Белгородской области. Отмечается, что военные ВС РФ могли столкнуться с партизанским движением на месте инцидента.

Об этом сообщает министерство обороны Британии на своем официальном Twitter-аккаунте.

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Что сказали в британской разведке

Британская разведка заявляет, что, вероятно, в период между 19 и 22 мая 2023 г. российские силы безопасности столкнулись с партизанами по крайней мере в трех местах в Белгородской области России, вблизи украинской границы.

Личность партизан остается неподтвержденной, но российские антирежимные группы взяли на себя ответственность, говорится в сообщении.

"Самый серьезный инцидент произошел возле города Грайворон. Рядом с огнем из стрелкового оружия вблизи мест инцидентов наблюдался рост количества огневых атак беспилотников или косвенных огневых атак", — отметили в разведке Британии.

Россия эвакуировала несколько деревень и развернула в этом районе дополнительные силы безопасности.

РФ столкнулась с серьезной угрозой партизан

Господин говорят о том, что Россия сталкивается со все более серьезной угрозой безопасности в своих приграничных регионах. Речь идет о потерях боевых самолетов, атаках с применением самодельных взрывных устройств на железнодорожных линиях, а теперь и прямых партизанских действиях.

Британская разведка отмечает, что, вероятно, Россия использует эти инциденты, чтобы подтвердить свой нарратив, что именно она является жертвой войны.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 23 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/MuK0eYueQa — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 23, 2023

Напомним, ранее мы писали, что Генерал Соединенных Штатов Америки в отставке бывший командующий сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг заявил, что взрывы в Белгородской области могут быть специально спланированными обманными операциями. Или в противном случае — продолжением боевых действий перед украинским наступлением.

Напомним, ранее мы писали, что в Соединенных Штатах Америки отреагировали на взрывы в Белгородской области. В Госдепартаменте США заявили, что никак не причастны к инциденту.

В понедельник, 22 мая, в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковщиной.

В частности, "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, который состоит из граждан РФ, легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".