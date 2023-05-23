У британській розвідці заявили про партизан у Бєлгородській області

Бійці легіону "Свобода Росії". Фото: Facebook/Легіон "Свобода Росії"

Британська розвідка опублікувала дані щодо вибухів у Бєлгородській області. Зазначається, що військові ЗС РФ могли зіткнутися із партизанським рухом на місці інциденту.

Про це повідомляє міністерство оборони Британії на своєму офіційному Twitter-акаунті.

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Що сказали в британській розвідці

Британська розвідка заявляє, що, ймовірно, у період між 19 і 22 травня 2023 року російські сили безпеки зіткнулися з партизанами принаймні в трьох місцях у Білгородській області Росії, поблизу українського кордону.

Особистість партизанів залишається непідтвердженою, але російські антирежимні групи взяли на себе відповідальність, йдеться в повідомленні.

"Найсерйозніший інцидент стався біля міста Грайворон. Поруч із вогнем зі стрілецької зброї поблизу місць інцидентів спостерігалося зростання кількості вогневих атак безпілотників або непрямих вогневих атак", — зазначили в розвідці Британії.

Росія евакуювала кілька сіл і розгорнула в цьому районі додаткові сили безпеки.

РФ стикнулася із серйозною загрозою партизанів

Пан говорять про те, що Росія стикається з дедалі серйознішою загрозою щодо безпеки у своїх прикордонних регіонах. Йдеться про втрати бойових літаків, атаки із застосуванням саморобних вибухових пристроїв на залізничних лініях, а тепер і прямі партизанські дії.

Британська розвідка зазначає, що, ймовірно, Росія використає ці інциденти, аби підтвердити свій наративів, що саме вона є жертвою війни.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/MuK0eYueQa — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 23, 2023

Нагадаємо, раніше ми писали, щогГенерал Сполучених Штатів Америки у відставці колишній командувач сухопутними силами США в Європі Марк Гертлінг заявив, що вибухи в Бєлгородській області можуть бути спеціально спланованими обманними операціями. Або ж в іншому випадку — продовженням бойових дій перед українським наступом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Сполучених Штатах Америки відреагували на вибухи в Бєлгородській області. У Держдепартаменті США заявили, що жодним чином не причетні до інциденту.

Додамо, що у понеділок, 22 травня, у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".