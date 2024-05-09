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В Чехии сообщили, когда и сколько боеприпасов получит Украина от союзников

9 мая 2024 04:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Чехии сообщили, когда и сколько боеприпасов получит Украина от союзников
Президент Чешской Республики Петр Павел. Фото: Vit Simanek/PAP/CTK
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Украина может получить первую партию боеприпасов, приобретенных в рамках чешской инициативы, в июне этого года. Речь идет о 180 тысячах снарядов.

Об этом в среду, 8 мая, сообщил президент Чехии Петр Павел во время интервью немецкому телеканалу ARD.

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По словам лидера Чехии, чем больше сторон знают об инициативе по закупке боеприпасов, тем больше конкуренция. НО чешская инициатива на слуху и у России. И, конечно, Кремль использует эту информацию в своих целях – тоже запасается боеприпасами.

"Это еще одна причина, почему инициатива продвигается не так быстро, как нам бы хотелось. Вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой я предполагаю, что первые 180 тысяч единиц боеприпасов, будут доставлены в июне, и уже есть контракты на дальнейшее шестизначное количество снарядов", — сказал Павел.

В 2023 году Президент Чехии заявил о готовности Праги и ряда европейских стран передать Украине 800 тыс. артснарядов. Все это время страны-партнеры собирали средства на покупку боеприпасов.

Напомним, Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в Украине начали собственное производство боеприпасов.

Ранее мы писали, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует отправить в Украину "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов.

война
Чехия
Украина
боеприпасы

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