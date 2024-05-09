В Чехии сообщили, когда и сколько боеприпасов получит Украина от союзников
Украина может получить первую партию боеприпасов, приобретенных в рамках чешской инициативы, в июне этого года. Речь идет о 180 тысячах снарядов.
Об этом в среду, 8 мая, сообщил президент Чехии Петр Павел во время интервью немецкому телеканалу ARD.
Поставки боеприпасов будут увеличиваться
По словам лидера Чехии, чем больше сторон знают об инициативе по закупке боеприпасов, тем больше конкуренция. НО чешская инициатива на слуху и у России. И, конечно, Кремль использует эту информацию в своих целях – тоже запасается боеприпасами.
"Это еще одна причина, почему инициатива продвигается не так быстро, как нам бы хотелось. Вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой я предполагаю, что первые 180 тысяч единиц боеприпасов, будут доставлены в июне, и уже есть контракты на дальнейшее шестизначное количество снарядов", — сказал Павел.
В 2023 году Президент Чехии заявил о готовности Праги и ряда европейских стран передать Украине 800 тыс. артснарядов. Все это время страны-партнеры собирали средства на покупку боеприпасов.
Напомним, Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в Украине начали собственное производство боеприпасов.
Ранее мы писали, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует отправить в Украину "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов.
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