В Чехии сообщили, когда и сколько боеприпасов получит Украина от союзников

Президент Чешской Республики Петр Павел. Фото: Vit Simanek/PAP/CTK

Украина может получить первую партию боеприпасов, приобретенных в рамках чешской инициативы, в июне этого года. Речь идет о 180 тысячах снарядов.

Об этом в среду, 8 мая, сообщил президент Чехии Петр Павел во время интервью немецкому телеканалу ARD.

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По словам лидера Чехии, чем больше сторон знают об инициативе по закупке боеприпасов, тем больше конкуренция. НО чешская инициатива на слуху и у России. И, конечно, Кремль использует эту информацию в своих целях – тоже запасается боеприпасами.

"Это еще одна причина, почему инициатива продвигается не так быстро, как нам бы хотелось. Вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой я предполагаю, что первые 180 тысяч единиц боеприпасов, будут доставлены в июне, и уже есть контракты на дальнейшее шестизначное количество снарядов", — сказал Павел.

В 2023 году Президент Чехии заявил о готовности Праги и ряда европейских стран передать Украине 800 тыс. артснарядов. Все это время страны-партнеры собирали средства на покупку боеприпасов.

Напомним, Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в Украине начали собственное производство боеприпасов.

Ранее мы писали, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует отправить в Украину "сотни тысяч" артиллерийских боеприпасов.