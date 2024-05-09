У Чехії повідомили, коли і скільки боєприпасів отримає Україна від союзників
Україна може отримати першу партію боєприпасів, придбаних в рамках чеської ініціативи, у червні цього року. Йдеться про 180 тисяч снарядів.
Про це у середу, 8 травня, повідомив президент Чехії Петр Павел під час інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.
Поставки боєприпасів будуть збільшуватись
За словами лідера Чехії, чим більше сторін знають про ініціативу із закупівлі боєприпасів, тим більша виникає конкуренція. З іншого боку, чеська ініціатива на слуху у Росії. І, звичайно, Кремль використовує цю інформацію у свої цілях — теж запасається боєприпасами.
"Це ще одна причина, чому ініціатива просувається не так швидко, як нам би хотілося. Разом із нашим прем'єр-міністром Петром Фіалою я припускаю, що перші 180 тисяч одиниць боєприпасів, будуть доставлені у червні, і вже є контракти на подальшу п'яти-шестизначну кількість снарядів", — сказав Павел.
У 2023 році Президент Чехії заявив про готовність Праги та низки європейських країн передати Україні 800 тис. артснарядів. Весь цей час країни-партнери збирали кошти на закупівлю боєприпасів.
Нагадаємо, Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Україні почали власне виробництво боєприпасів.
Раніше ми писали, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відправти в Україну "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів.
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