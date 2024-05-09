У Чехії повідомили, коли і скільки боєприпасів отримає Україна від союзників

Президент Чеської Республіки Петр Павел. Фото: Vit Simanek/PAP/CTK

Україна може отримати першу партію боєприпасів, придбаних в рамках чеської ініціативи, у червні цього року. Йдеться про 180 тисяч снарядів.

Про це у середу, 8 травня, повідомив президент Чехії Петр Павел під час інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

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За словами лідера Чехії, чим більше сторін знають про ініціативу із закупівлі боєприпасів, тим більша виникає конкуренція. З іншого боку, чеська ініціатива на слуху у Росії. І, звичайно, Кремль використовує цю інформацію у свої цілях — теж запасається боєприпасами.

"Це ще одна причина, чому ініціатива просувається не так швидко, як нам би хотілося. Разом із нашим прем'єр-міністром Петром Фіалою я припускаю, що перші 180 тисяч одиниць боєприпасів, будуть доставлені у червні, і вже є контракти на подальшу п'яти-шестизначну кількість снарядів", — сказав Павел.

У 2023 році Президент Чехії заявив про готовність Праги та низки європейських країн передати Україні 800 тис. артснарядів. Весь цей час країни-партнери збирали кошти на закупівлю боєприпасів.

Нагадаємо, Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Україні почали власне виробництво боєприпасів.

Раніше ми писали, що німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відправти в Україну "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів.