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Україна почала власне виробництво боєприпасів, але його поки що недостатньо

6 травня 2024 13:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна почала власне виробництво боєприпасів, але його поки що недостатньо
Виробництво снарядів. Ілюстративне фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в понеділок, 6 травня, перед початком форуму в Брюсселі заявив, що в Україні вже почали власне виробництво боєприпасів. Однак ми все одно розраховуємо на постачання від країн-партнерів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

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"Ми почали виробляти артилерійські боєприпаси, але, як і по інших позиціях, їх ніколи не буде достатньо вироблятись в Україні", — сказав міністр.

Однак він наголосив, що скільки б не виробляла промисловість та як би вона не збільшувала власні спроможності — Україна все одно буде залежати від постачань ззовні.

Водночас Камишін зауважив, що українська промисловість щодня змінюється та стає іншою. Але наразі головна задача команди Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості — знайти додаткове фінансування для Сил оборони в Україні, аби розвинути спроможності у виробництві широкої номенклатури військового обладнання, починаючи від військової техніки і до безпілотників та наземних комплексів.

"Ми вже спроможні, в нас є додаткові не законтрактовані спроможності. Ми хочемо, щоб вони були профінансовані коштом європейських коштів", — зазначив міністр.

За його словами, сьогодні всі ці речі можна виробляти в Україні в більшому обсязі і це найшвидший та найпевніший спосіб, як допомогти Силам оборони. Тому ми шукаємо можливість організувати закупівлю цієї продукції у внутрішніх виробників за європейський кошт та залишати її в Україні. 

Раніше видання Bild писало, що українські військові припинили заощаджувати боєприпаси для ударів по російських цілях на Донецькому напрямку. Це, на думку фахівців, сталося після того, як США ухвалили військову допомогу для України. 

Крім того, протягом року німецький оборонний концерн Rheinmetall має намір доставити Україні "сотні ти сяч" експериментальних артилерійських боєприпасів.  

Олександр Камишін
боєприпаси
Мінстратегпром
війна в Україні
виробництво

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