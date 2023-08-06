Взрывы в Черкассах ночью 6 августа: чем атакует враг

Дым поднимается в небо в результате взрыва. Фото: google.com

В Черкассах раздаются взрывы ночью, 6 августа. Перед этим сообщали о ракетах в регионе. Предварительно, вражеские цели сбивают ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Черкассах ночью 6 августа

Обновлено 03:40. Взрывы в Ивано-Франковске. Предварительно работают силы ПВО.

Обновлено 03:44. Также о взрывах сообщают местные паблики.

Источник: Мои Черкассы

Обновлено 03:50. Актуальная карта воздушных тревог в Украине. Ракеты двигаются на Запад.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что Воздушные силы предупреждают, что крылатые ракеты ночью, 6 августа, входят в воздушное пространство Украины. Сейчас в большинстве областей объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что в Запорожье ночью, 6 августа, раздаются взрывы. В регионе, а также большинстве областей Украины, продолжается воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Добавим, что сегодня ночью, 6 августа, в Хмельницкой области слышен ряд громких взрывов. В регионе также есть угроза удара БпЛА.