В Чернигове раздались взрывы — что известно

Ракета в небе. Фото: EPA

Взрывы в Чернигове и области раздались утром в среду, 17 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Чернигове слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

К тому же взрывы раздавались в Нежине.

Пост о взрыве в Нежине. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки захватчиков пострадала 63-летняя женщина.

Также 16 апреля оккупанты нанесли авиационный удар по Херсонской области. В результате атаки пострадали 15 человек.