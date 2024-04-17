В Чернигове раздались взрывы — что известно
17 апреля 2024 09:09
Ракета в небе. Фото: EPA
Взрывы в Чернигове и области раздались утром в среду, 17 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Чернигове
"В Чернигове слышны взрывы", — говорится в сообщении.
К тому же взрывы раздавались в Нежине.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки захватчиков пострадала 63-летняя женщина.
Также 16 апреля оккупанты нанесли авиационный удар по Херсонской области. В результате атаки пострадали 15 человек.
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