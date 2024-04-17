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В Чернигове раздались взрывы — что известно

17 апреля 2024 09:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Чернигове раздались взрывы — что известно
Ракета в небе. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Чернигове и области раздались утром в среду, 17 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне". 

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Взрывы в Чернигове

"В Чернигове слышны взрывы", — говорится в сообщении.

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

К тому же взрывы раздавались в Нежине.

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Пост о взрыве в Нежине. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки захватчиков пострадала 63-летняя женщина.

Также 16 апреля оккупанты нанесли авиационный удар по Херсонской области. В результате атаки пострадали 15 человек.

война
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