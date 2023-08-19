У Генштабі підсумували кількість ударів окупантів по Україні за добу
Сьогодні вночі, 19 серпня, Росія знову атакувала Україну, застосувавши ударні БпЛА "Shahed-136/131". Також за добу ворог завдав три ракетні та понад 40 авіаційних ударів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Удари ворога по Україні
"Протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 74 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені, а також руйнування серед цивільної інфраструктури.
У Генштабі наголосили, що ймовірність повторних ударів РФ по території України залишається високою.
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Нагадаємо, що російські загарбники обстрілювали Вінницю. У місті лунали вибухи.
Також ми писали, що вночі, 19 серпня, Росія обстрілювала Запоріжжя ймовірно ракетами С-300, лунали вибухи. Повітряна тривога поширилася на більшість областей України, була загроза удару БпЛА, а також застосування балістики.
Додамо, що ворожі БпЛА дісталися й західних областей вночі, 19 серпня. Так, є інформація про серію потужних вибухів у Львові, однак в області не була оголошена повітряна тривога.