У Генштабі підсумували кількість ударів окупантів по Україні за добу

Танк обстрілює ворожі позиції. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Сьогодні вночі, 19 серпня, Росія знову атакувала Україну, застосувавши ударні БпЛА "Shahed-136/131". Також за добу ворог завдав три ракетні та понад 40 авіаційних ударів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 74 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені, а також руйнування серед цивільної інфраструктури.

У Генштабі наголосили, що ймовірність повторних ударів РФ по території України залишається високою.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові під час бойового завдання. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники обстрілюють позиції ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Більше про обстріли РФ

Нагадаємо, що російські загарбники обстрілювали Вінницю. У місті лунали вибухи.

Також ми писали, що вночі, 19 серпня, Росія обстрілювала Запоріжжя ймовірно ракетами С-300, лунали вибухи. Повітряна тривога поширилася на більшість областей України, була загроза удару БпЛА, а також застосування балістики.

Додамо, що ворожі БпЛА дісталися й західних областей вночі, 19 серпня. Так, є інформація про серію потужних вибухів у Львові, однак в області не була оголошена повітряна тривога.