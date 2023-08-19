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В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских БпЛА было уничтожено ночью

19 августа 2023 07:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских БпЛА было уничтожено ночью
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 19 августа, российские оккупанты атаковали Украину с северного направления ударными беспилотниками Shahed-136/131. Противовоздушная оборона уничтожила почти все вражеские цели.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В общей сложности противник выпустил 17 ударных дронов из района Курска. Украинская ПВО работала в северных и центральных, а также в западных областях.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских беспилотников", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ добавили, что за минувшие сутки, 18 августа, ПВО удалось уничтожить шесть российских БпЛА разных типов и один ударный типа "Ланцет".

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: t.me/kpszsu
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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 19 августа, Россия снова атаковала Украину, применив ударные БпЛА Shahed-136/131. Также за сутки враг нанес три ракетных и более 40 авиационных ударов.

Также мы писали, что ночью 19 августа Россия обстреливала Запорожье, вероятно ракетами С-300. В городе раздавались взрывы.

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