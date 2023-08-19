Вибухи у Чернігові 19 серпня: ракетна атака на регіон

В Україні оголошена повітряна тривога

Вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Зазначимо, наразі у Києві та північних областях України оголошена повітряна тривога.

Командування Повітряних сил ЗСУ попереджає про ракетну загрозу.

Інформацію про вибух у Чернігові підтвердив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, попередньо відомо, що по центру міста ворог завдав удару балістичною ракетою.

"Суспільне" повідомляє, що внаслідок ракетного удару по Чернігову є загиблі та поранені.

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