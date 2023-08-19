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У Чернігові прогримів вибух: ворог завдав ракетного удару

19 серпня 2023 11:36
оновлено: 11:45
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибухи у Чернігові 19 серпня: ракетна атака на регіон
В Україні оголошена повітряна тривога
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Вранці 19 серпня у Чернігові пролунав потужний вибух. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога

Про це повідомляють місцеві ЗМІ

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Ракетна загроза в Україні 

Зазначимо, наразі у Києві та північних областях України оголошена повітряна тривога. 

Командування Повітряних сил ЗСУ попереджає про ракетну загрозу. 

Інформацію про вибух у Чернігові підтвердив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, попередньо відомо, що по центру міста ворог завдав удару балістичною ракетою. 

"Суспільне" повідомляє, що внаслідок ракетного удару по Чернігову є загиблі та поранені. 

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