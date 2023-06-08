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В "красных" областях угроза Шахедов

8 июня 2023 01:56
обновлено: 02:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Угроза удара беспилотников
БПЛА типа "Шахед" в воздушном пространстве. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В нескольких областях Украины все еще продолжается воздушная тревога. Есть угроза удара беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:57. "Угроза удара Шахедами в регионах, где объявлена воздушная тревога!" – говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

Напомним, что многие украинцы не высыпаются, из-за постоянных воздушных тревог. Как же привести себя в порядок, если ночь была бессонной, а днем нужно работать и заниматься своими делами.

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