В "красных" областях угроза Шахедов
8 июня 2023 01:56
обновлено: 02:24
БПЛА типа "Шахед" в воздушном пространстве. Фото: google.com
В нескольких областях Украины все еще продолжается воздушная тревога. Есть угроза удара беспилотников.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 01:57. "Угроза удара Шахедами в регионах, где объявлена воздушная тревога!" – говорится в сообщении.
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Напомним, что многие украинцы не высыпаются, из-за постоянных воздушных тревог. Как же привести себя в порядок, если ночь была бессонной, а днем нужно работать и заниматься своими делами.